Молодежь в возрасте 18-26 лет учится в Германии бесплатно с ежемесячной стипендией в размере €939

CentralAsia (MNG) - Проект по предоставлению профессионального образования монгольской молодежи в Тюрингии, Германия, успешно реализуется уже четвертый год. В рамках этого проекта молодые люди смогут получить бесплатные услуги по трудоустройству, а также учиться в Германии с зарплатой и стипендией.

На сегодняшний день более 60 молодых людей успешно прошли профессиональную подготовку в Тюрингии, Германия. Основным критерием для участия в проекте является возраст 18-26 лет и уровень немецкого языка не ниже В2.

Регистрация студентов, желающих принять участие в программе, начинается в мае каждого года. Перед поступлением представители Министерства образования и Торгово-промышленной палаты Свободного государства Тюрингия встречаются с монгольскими студентами и организуют информационную сессию.

«Проект по предоставлению профессионального образования монгольской молодежи в Свободном государстве Тюрингия реализуется уже четвертый год. Мы предоставляем в общей сложности 350 специализированных образований. Монголию предлагаем 100 специализированных программ. Реализация проекта очень хорошая. Наша цель – дать молодым людям возможность освоить ту профессию, которую они хотят. Монгольские молодые люди учатся очень старательно. Мы удовлетворены тем, что они понимают, что это необходимая профессия для их будущего», сказал Дитер Баухаус, президент Торгово-промышленной палаты Свободного государства Тюрингия

источник: middleasiannews.com

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