Монголия будет твердо придерживаться политики статуса наблюдателя в ШОС

CentralAsia (MNG) - С 2 по 3 апреля в Астане прошло 19-е ежегодное заседание секретарей советов безопасности государств-членов организации, в которой Монголия имеет статус страны-наблюдателя.

Монголия будет строго придерживаться своей позиции активного наблюдателя в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом заявил на заседании секретарь Совета национальной безопасности Монголии Бямбажаргал Алтангэрэл.

В ходе данной встречи представители Монголии провели двустороннюю встречу с руководителями Совета безопасности Республики Казахстан, Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Узбекистан. В качестве страны-наблюдателя наша страна расширила двустороннее сотрудничество в сфере безопасности и других областях, развила экономическое сотрудничество со странами-членами организации, обменялась мнениями по вопросам региональной и международной безопасности.

источник: middleasiannews.com

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