Состоялось объединенные тактико-полевые учения Сухопутных войск ВС Монголии. ВИДЕО

CentralAsia (MNG) - Согласно годовому плану военной подготовки Вооруженных Сил на 2023-2024 годы организиволлись 10-дневные объединенные тактико-полевые учения Сухопутных войск ВС Монголии.

Данные военные учения проводились в учебном центре «Таван Толгой» с участием воинских частей Улан-Баторского военного округа, а местные армейские подразделения одновременно проводили эти учения в своих дислокациях.

Большинство участников этих военных учений были призывниками.

В ходе завершившегося в начале апреля зимнего периода обучения основные усилия в подготовке Сухопутных войск (СВ) были сосредоточены на индивидуальной подготовке офицеров, боевом слаживании подразделений до роты включительно и проведении дополнительных занятий со всеми категориями военнослужащих.

В летнем периоде обучения основные усилия будут сосредоточены на подготовке органов управления и боевом слаживании подразделений до батальона включительно.

источник: middleasiannews.com

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