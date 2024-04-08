В монгольском аймаке Сухбаатар огнем уничтожено 2,8 тыс. га земли

CentralAsia (MNG) - По предварительной оценке, в монгольском аймаке Сухбаатар огнем уничтожено 2,8 тыс. га земли. Об этом в пятницу сообщили местные СМИ, ссылаясь на данные Главного управления по чрезвычайным ситуациям Монголии.

«Этот лесостепной пожар произошел в сомоне Дарьганга вышеназванного аймака. В ликвидации очагов возгорания были задействованы пожарные и местные жители», — говорится в официальном сообщении.

Сухбаатар расположен в восточной части Монголии. Его южная граница также является государственной границей между Монголией и Китаем.

Специалисты отмечают, что основными причинами возникновения природных пожаров являются непотушенный костер после пикника, окурки, выжигание травы и прочие действия людей.

В связи с этим Главное управление по чрезвычайным ситуациям Монголии вновь призвало жителей Улан-Батора и 21 монгольского аймака соблюдать правила пожарной безопасности на природе, не разводить костры и не бросать окурки на землю в нынешних засушливых условиях.

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