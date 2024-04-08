Автобус с гражданами Узбекистана попал в ДТП в Самаре: 2 человек погибли, 10 госпитализированы

CentralAsia (KZ) - В Самарской области (Россия) ночью 8 апреля произошло ДТП с участием автобуса с пассажирами.

Автобус перевозил граждан Узбекистана, в результате аварии погибли 2 человек, 10 — госпитализированы.

Как сообщила пресс-служба ГИБДД Самарской области, по предварительным данным, водитель на 26 км автодороги Урал—Муханово выбрал небезопасную скорость, съехал с дороги и опрокинулся.

«Автобус Scania, зарегистрированный в Казахстане, осуществлял перевозку граждан Узбекистана. Предварительный маршрут следования – Нижний Новгород», - прокомментировал на месте происшествия начальник управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области Юрий Некрасов.

На месте ДТП работают следственно-оперативная группа, руководство областной Госавтоинспекции и территориального управления МВД РФ.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

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