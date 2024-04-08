Премьер Оюун-Эрдэнэ принял посла Шэнь Миньцзюань

CentralAsia (MNG) - 5 апреля 2024 года премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Китайской Народной Республики в Монголии г-жу Шэнь Миньцзюань.

На встрече премьер-министр Оюун-Эрдэнэ выразил удовлетворение тем, что отношения и сотрудничество между Монголией и Китайской Народной Республикой развиваются, что приводит к конкретному прогрессу. В частности, премьер-министр Оюун-Эрдэнэ отметил свое участие в церемонии открытия пассажирско-грузового транспортного комплекса в пограничном порту Замын-Ууд с послом Шэнь Минджуаном.

Также стороны отметили подписание Соглашения между правительством Монголии и правительством Китая о строительстве трансграничной железной дороги Гашуунсухайт—Ганцмод и письма об обмене проектом по созданию Центра сотрудничества Монголии и Китая по борьбе с опустыниванием.

Обе стороны обсудили ускорение конкретного сотрудничества между двумя странами, сосредоточив внимание на нескольких важных темах, таких как уменьшение заторов на дорогах и сокращение агломерации в городе Улан-Батор, а также содействие двустороннему сотрудничеству в области возобновляемых источников энергии.

Премьер-министр Оюун-Эрдэнэ сообщил, что правительство Монголии запустило национальный туристический бренд «Вперед, Монголия» в связи с объявлением правительством 2023-2025 годов «Годами посещения Монголии».

В свете данной инициативы г-н Оюун-Эрдэне предложил реализовать конкретные проекты и программы, направленные на расширение и развитие туристического сотрудничества в приграничных районах двух стран.

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