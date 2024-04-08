FT узнала, почему США не хотят называть Китаю красную линию

CentralAsia (CA) - США опасаются устанавливать с Китаем красные линии, поскольку тот воспользуется этим, пишет Financial Times со ссылкой на источники. Об этом пишет РБК.

«Если вы очертите китайцам «красную линию», они будут придерживаться ее, но сделают все, кроме этого», — пояснил один из собеседников издания.

По информации издания, Байден планирует предупредить китайских чиновников, что договор о взаимной обороне США и Филиппин распространяется на филиппинский флот, и следовательно, на «Сьерра-Мадре». Предупреждения также в частном порядке озвучил глава американского командования в Индо-Тихоокеанском регионе адмирал Джон Акилино и другие американские должностные лица.

«Китай недооценивает потенциал эскалации. Мы постарались прояснить это в серии бесед... Китаю необходимо пересмотреть свою тактику, иначе он рискует получить серьезную ответную реакцию», — рассказал один из источников.

США и Филиппины надеются, что договор о взаимной обороне никогда не придется задействовать, но если придется, это без колебания будет сделано, заверил филиппинский посол Хосе Мануэль Ромуальдес.

По мнению главного аналитика ЦРУ по Китаю Денниса Уайлдера, китайская сторона таким образом пытается проверить реакцию США, если тот решится уничтожить судно. Он считает, что Пекин хотел бы построить на рифе военный форпост, как в других местах Южно-Китайского моря. «База ближе к Филиппинам одновременно защитит претензии Китая в этом районе и предоставит передовую оперативную платформу [на случай] боевых действий против американских сил, действующих с территории Филиппин в конфликте в Тайваньском проливе», — пояснил Уайлдер.

В 2016 году международный трибунал постановил, что Вторая отмель Томаса является частью исключительной экономической зоны Филиппин, поскольку находится менее чем в 200 морских милях от филиппинского острова Палаван. Китай отклонил это решение.