Израиль вывел наземные войска из южной части сектора Газа

CentralAsia (CA) - Армия обороны Израиля вывела все наземные войска из южной части сектора Газа, оставив там только одну бригаду, сообщают Reuters и The Times of Israel.

Сейчас в секторе Газа остается только пехотная бригада «Нахаль». Ей поручено обеспечивать безопасность так называемого «коридора Нецарим», который пересекает сектор Газа от района Беэри на юге Израиля до побережья.

Он позволяет израильским военным проводить рейды в северной и центральной части сектора и предотвращает возвращение палестинских беженцев на север.

Как пишет Reuters, неясно, задержит ли вывод войск израильское вторжение в город Рафах, находящийся на юге сектора на границе с Египтом. В нем остаются около полутора миллионов палестинцев, большая часть которых — беженцы из северных районов сектора.

В Белом доме заявили, что вывод Армией обороны Израиля военных из южной части Сектора Газа связан с проведением переоснащения личного состава и отдыха. Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

В администрации американского президента отмечают, что такие действия Израиля не обязательно могут указывать на какие-либо новые операции ЦАХАЛ в регионе в будущем.

«Они находятся в местах боевых действий 4 месяца, и мы получаем сообщение, что они устали, что их необходимо переоснастить», - рассказал Кирби.

Вывод израильских войск с юга Сектора Газа произошел после четырех месяцев непрерывных боев в районе Хан-Юнис (центральная часть сектора).

По данным Минздрава сектора Газа, за 6 месяцев израильские военные убили 33 тыс. мирных жителей, ранили 75,886. По данным ООН, разрушены 60% жилых и 80% коммерческих построек.

4 апреля президент США Джо Байден поговорил с Нетанияху по телефону впервые после удара израильской армии по гуманитарному конвою благотворительной организации World Central Kitchen, в результате которого погибли семь работников с гражданствами Великобритании, Австралии, Польши, США и Канады.

Байден, как писало издание Politico, сказал Нетанияху, что терпение Белого дома «иссякло». После этого разговора Израиль объявил, что откроет для гуманитарных поставок в сектор Газа контрольно-пропускной пункт «Эрез» и порт Ашдода на юге страны.