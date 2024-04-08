В Таджикистане обязали оснащать все новые здания солнечными панелями

CentralAsia (TJ) - Власти Таджикистана с 1 апреля обязали оснащать все новые и реконструируемые здания солнечными панелями помимо обычных электросетей, сообщает ASIA-Plus. Приказ об этом утвердил Комитет по архитектуре и строительству при правительстве страны.

Под распоряжение попадают административные и общественные здания, а также жилые дома, производственные предприятия, торгово-сервисные центры, парки развлечений, дороги и улицы, отмечает издание.

Госинстанции будут контролировать соблюдение приказа при рассмотрении проектов и приёмке зданий в эксплуатацию.

Кроме того, документ предусматривает меры по регулированию цен на материалы и оборудование для солнечных энергосистем.

Энергодефицит долгие годы является одной из основных проблем Таджикистана. Более 98% электроэнергии в стране вырабатывается на гидроэлектростанциях, около 6,9% — тепловыми станциями, а 0,001% приходится на солнечную энергию. Министерство энергетики Таджикистана ранее заявляло, что быстрое таяние ледников из-за изменения климата негативно влияет на энергосектор страны. На этом фоне правительство намеревалось увеличить производство энергии за счёт возобновляемых источников.

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