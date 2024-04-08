Уровень воды в российском Оренбурге приблизился к критической отметке на 16 см

CentralAsia (CA) - В Оренбурге уровень воды в Урале вырос до 872 см, а в Орске снизился до 963 см. Власти города сообщили, что из берегов выходит еще одна река. В регионе затоплены более 10 тыс. домов. Об этом сообщает РБК.

В Орске, где прорвало дамбу и сохраняется наиболее сложная в регионе ситуация, уровень Урала снизился на 9 см, до 963 см. Накануне мэр города Василий Козупица сообщил, что из берегов выходит еще одна река — Елшанка (правый приток Урала), и призвал жителей эвакуироваться.

В понедельник в большинстве районов Оренбургской области ожидается дождь.

По данным пресс-службы губернатора и правительства региона, по состоянию на вечер 7 апреля в 25 муниципальных образованиях подтоплены 10,2 тыс. жилых домов и 18,4 тыс. приусадебных участков, эвакуированы более 6 тыс. человек. В Орске затопило 6,6 тыс. жилых домов.

По данным властей, ущерб от паводком уже составил 21 млрд. рублей ($227,5 млн.)