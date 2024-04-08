В Ташкент нахлынули областные проститутки

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CentralAsia (UZ) - В пресс-службе Главного управления внутренних дел Ташкента опубликовали данные о борьбе с проституцией. За три месяца текущего года в Ташкенте были выявлены и привлечены к административной ответственности 1068 лиц, занимающихся проституцией. В ходе выяснения обстоятельств стало известно, что 92,8 процента (992 человека) привлеченных к ответственности за совершение данного правонарушения, приехали из областей.

Кроме того, за три месяца текущего года выявлено 209 фактов, связанных со сводничеством или содержанием притона, по которым возбуждены уголовные дела и проводились следственные действия.

«Уважаемые граждане, если у вас есть какая-либо информация о лицах, занимающихся в столице проституцией или сводничеством, обращайтесь по номеру 102», - говорится в сообщении ГУВД.

Напоминаем, что занятие проституцией считается административным правонарушением согласно статье 190 Кодекса об административной ответственности Республики Узбекистан и влечет наложение штрафа от семи до десяти базовых расчетных величин или административный арест до пятнадцати суток.

Также сводничество или содержание притона квалифицируется как преступление по статье 131 Уголовного кодекса Республики Узбекистан и может наказываться лишением свободы до восьми лет.