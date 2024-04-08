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В Казахстане прогнозируются дожди, на юге страны ожидается град и шквалистый ветер

CentralAsia (KZ) -  Большая часть Казахстана 8-11 апреля все еще будет находиться под влиянием атмосферных фронтальных разделов, в связи с чем ночью пройдут осадки (преимущественно дождь), днем дождь.

Как сообщает Казгидромет, сильный дождь прогнозируется 9 апреля на юге и юго-востоке страны, сильные осадки 9-11 апреля на востоке, 11 апреля в центре Казахстана, также усилится ветер.

В южных регионах ожидаются грозы, град и шквалистый ветер.

Температура воздуха днем на севере республики составит 0…+8, на северо-западе, востоке и в центре +5…+15, на западе и юге +15…+23.

По Казахстану в ночные и утренние часы ожидается туман.

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