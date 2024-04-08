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В городе Аркадаг пройдет международный конкурс красоты ахалтекинских коней

CentralAsia (TM) -  В городе Аркадаг 27 апреля пройдет международный конкурс красоты ахалтекинских коней. Соответствующее распоряжение подписал президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

Также пройдут конкурсы среди художников, скульпторов, ковровщиц, ювелиров, фотографов, работников издательств, дизайнеров, телеоператоров по художественному воплощению красоты ахалтекинских коней в произведениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства, печатной продукции, фотоснимках, на телеканалах.

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