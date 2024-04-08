В Туркменистане появятся уполномоченные по защите прав ребенка, женщин и предпринимателей

CentralAsia (TM) - В Туркменистане будут учреждены должности уполномоченных по защите прав ребенка, женщин и предпринимателей.

Как сообщает издание Orient, об этом было объявлено 6 апреля на заседании Межведомственной комиссии по обеспечению выполнения международных обязательств Туркменистана в области прав человека и международного гуманитарного права, которое прошло в МИД.

Сейчас аппарат омбудсмена Туркменистана состоит из одного отдела по защите прав человека и работе с обращениями граждан.

Должность омбудсмена была учреждена в Туркменистане в 2018 году. С тех пор этот пост занимает Яздурсун Гурбанназарова.