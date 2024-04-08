В Ташкенте проводятся рейды по борьбе с терроризмом и экстремизмом

CentralAsia (KZ) - ГУВД Ташкента совместно с другими правоохранительными органами 7 апреля провел рейды в столице Узбекистана по предотвращению случаев, связанных с религиозным экстремизмом и терроризмом.

Как сообщило ГУВД Ташкента, во время рейда прошли 45 обысков в домах граждан, присоединившихся к экстремистским радикальным группировкам. В результате задержали подозреваемых.

За 3 месяца возбуждено 50 уголовных дел по делам, связанным с религиозным экстремизмом и терроризмом.

Также по этим основаниям были составлены административные протоколы по 188 нарушениям, были приняты меры в отношении 264 человек.

ГУВД Ташкента призвал граждан избегать вступления в различные радикальные группировки и не продвигать свои идеи через соцсети, всегда следить за тем, к каким группам в социальных сетях присоединяются дети, какой контент они смотрят.

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