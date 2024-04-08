Власти России называют ситуацию в Орске критической

CentralAsia (CA) - Более 6,8 тысячи жилых домов оказались подтопленными в 39 российских регионах, сообщила пресс-служба МЧС России.

«Паводки продолжают оказывать воздействие на 39 регионов. Остаются подтопленными более 6,8 тысячи жилых домов», — говорится в заявлении.

Но наиболее сложная ситуация сохраняется в Оренбургской области.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию с наводнением в Оренбургской области критической. По его словам, все службы мобилизованы, ведется напряженная работа, чтобы призывать жителей Курганской и Тюменской областей быть готовыми к экстремальным паводкам.

При этом пресс-секретарь отметил, что критические паводки еще не достигли своего пика. Он добавил, что президент РФ Владимир Путин пока не намерен посещать Оренбургскую область.

Глава МЧС РФ Александр Куренков, находящийся в Оренбургской области, также назвал ситуацию в Орске «критической».

«Критическая ситуация сложилась в городе Орске, где произошло разрушение защитных сооружений на реке Урал. В результате этого оказались подтопленными 4 518 жилых домов и 4 587 приусадебных участков», — цитирует его Интерфакс.

Сегодня, 8 апреля, вода начала прибывать в Оренбург. Там из зоны подтопления уже эвакуировали 786 человек. Кроме того, из зон возможного подтопления эвакуировали 500 человек в Курганской области.