Монгольский фильм «City of Wind» начнет мировое турне во французских кинотеатрах

CentralAsia (MNG) - Работа режиссера г-жы Лхагвадулам Пурэв-Очир инди-драма «Сэр Сэр Салхи» (английское название «City of Wind») демонстрировалась в специальных показах на кинофестивалях, а с 24 апреля выйдет в прокат во Франции под названием «Un Jeune Chaman» (Молодой Шаман), а в дальнейшем будет показана в международных кинотеатрах.

После мировой премьеры на Венецианском международном кинофестивале в секции конкурса Orizzonti фильм «City of Wind» продолжил свою премьеру в Северной Америке на Международном кинофестивале в Торонто, а затем был показан на Международном кинофестивале в Пусане. Молодой артист Тэргэл Болд-Эрдэнэ получил премию Orizzonti за лучшую мужскую роль на 80-м Венецианском международном кинофестивале за роль подростка-шамана в «City of Wind».

В мае прошлого года брюссельская компания Best Friend Forever приобрела международные права на «City of Wind».

«City of Wind» — это история о Зэ (Тэргэл), 17-летнем подростке, работающий шаманом в своей деревне, который в то же время усердно учится в школе, чтобы добиться успеха в холодном, бездушном обществе современной Монголии. Когда Зэ встречает Маралаа (Номин-Эрдэнэ Ариунбямба), его чувства пробуждаются, и другая реальность кажется возможной.

Другой прошлый короткометражный фильм Лхагвадулам, «Снег в сентябре», был удостоен премии Orizzonti за лучший короткометражный фильм на 79-м Венецианском международном кинофестивале, а также получил награду как лучший международный короткометражный фильм на TIFF в прошлом году.

источник: middleasiannews.com

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