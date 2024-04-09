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Один спасатель погиб в результате пожара на складе сетевого супермаркета в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) -  Один пожарник погиб, еще двое госпитализированы в результате пожара на складе, принадлежащем одной из сети супермаркетов «Миний дэлгүүр», в столице Монголии Улан-Баторе. Об этом в понедельник сообщило Главное управление по чрезвычайным ситуациям страны.

«Сообщение о пожаре на трехэтажном складе сетевого супермаркета, расположенном в столичном районе Чингэлтэй, поступило сегодня утром в 10:28 по улан-баторскому времени. Пожар на складе был потушен полностью к 15:00 по местному времени», — говорится в официальном сообщении.

Причины инцидента расследуются.

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