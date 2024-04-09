Генсек ОДКБ Тасмагамбетов встретился со спецпредставителем генсекретаря ООН по Афганистану Отунбаевой

CentralAsia (CA) - В Секретариате ОДКБ 8 апреля состоялась рабочая встреча генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетова со специальным представителем генерального секретаря ООН по Афганистану, главой Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА) Розой Отунбаевой.

Как сообщили в ОДКБ, спецпредставитель генсекретаря ООН проинформировала об основных направлениях международного содействия, осуществляемого под эгидой ООН в интересах обеспечения мира и стабильности в регионе и в целях реинтеграции Афганистана в международное сообщество, поделилась наблюдениями в связи с ходом внутриполитического развития страны.

Генсекретарь ОДКБ подчеркнул, что государства–члены ОДКБ выступают за становление Афганистана в качестве независимого, единого и мирного государства, свободного от терроризма, войны и наркотиков.

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