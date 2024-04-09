Важная информация, связанная со здоровьем, будет доступна в Интернете к маю этого года

CentralAsia (MNG) - 8 апреля 2024 года Министерство здравоохранения, Министерство цифрового развития и коммуникаций и Детский фонд ООН совместно созвали национальное консультативное совещание на тему «Возрождение производительности государственного управления – цифровой переход в секторе здравоохранения».

Начиная консультативную встречу, министр цифрового развития и коммуникаций Учрал Ням-Осор пояснил: «Была создана рабочая группа для изучения и предложения рекомендаций по усилению электронного перехода в секторе здравоохранения и созданию возможностей для беспрепятственного обмена информацией между системами. Благодаря сотрудничеству с компаниями-разработчиками программного обеспечения для здравоохранения были созданы механизмы, облегчающие интеграцию в режиме реального времени специализированной медицинской базы данных, привязанной к основной системе «KHUR», что обеспечивает беспрепятственную передачу медицинской информации между медицинскими учреждениями с согласия граждане. «Рецепты на лекарства», «Результаты анализов», «Заключения по результатам диагностики», «Справка о профилактических прививках для детей», «Амбулаторная карта», «Карта-руководство по наблюдению за беременностью» и «Книга здоровья матери и ребенка» будут беспрепятственно передаваться онлайн в 'E-Mongolia', которую планируется представить до 4 мая 2024 года. Это начинание не только позволяет гражданам экономить время и деньги, но также уменьшает бюрократические препоны и связанные с ними риски», – подчеркнул он в своем обращении.

Энхболд Сэрээжав, заместитель министра здравоохранения, подробно остановился на электронном переходе в секторе здравоохранения, а Памела Грэм Диксон, консультант Университета Карнеги-Меллона, США, и эксперт Совета по сотрудничеству в области здравоохранения Всемирной организации здравоохранения, очертила «электронный переход». Health Framework», выпущенный совместно ВОЗ и Международным союзом электросвязи.

Кроме того, Билэгдэмбэрэл Бадамдорж, руководитель отдела координации реализации политики Министерства цифрового развития и связи Монголии, углубился в тему «Обмен информацией между секторами», и Амира Хамид, международный советник Азиатской ассоциации электронного здравоохранения, представила «Результаты внешней оценки ситуации с электронным здравоохранением в Монголии».

Обсуждения охватывали темы «Анализ больших данных», «Лучшие международные практики в телемедицине», «Информационная безопасность здравоохранения», «Использование искусственного интеллекта в здравоохранении» и «Опыт использования телемедицины для улучшения диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний».

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