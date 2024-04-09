КПП «Боршоо» модернизирован интеллектуальными системами мониторинга и лабораторией

CentralAsia (MNG) - Двусторонний автомобильный грузопассажирский переход «Боршоо» на монголо-российской границе в аймаке Увс подвергся комплексной программе расширения и модернизации, кульминацией которой стала полная модернизация с использованием интеллектуальных систем управления, рентгеновских сканеров, современного оборудования и специальной лаборатории.

Эти значительные инвестиции призваны значительно повысить пропускную способность порта по обработке пассажиров, легковых и грузовых автомобилей. Ожидается, что пропускная способность увеличится в шесть раз, что позволит ежедневно пересекать порт 1500 пассажиров и 1000 транспортных средств. В частности, пропускная способность легковых автомобилей увеличится в 6,7 раза, пассажирских – в 4,8 раза, грузовых – в 3 раза.

Проект модернизации КПП «Боршоо» соответствует «Новой политике возрождения» правительства Монголии, в которой первоочередное внимание уделяется решению проблем приграничных портов и транспортной логистики как критических факторов, препятствующих развитию. Эта политика выражается в реальных инвестициях и строительных инициативах в рамках программы «Возрождение порта». Укрепляя основную и мягкую инфраструктуру портов по всей стране, правительство стремится значительно увеличить грузо- и пассажиропоток, что в конечном итоге будет способствовать росту экспорта.

Пограничный комплекс «Боршоо» на границе с Россией вскоре должен сменить свой статус с двустороннего на многосторонний. Через КПП «Боршоо» ведется основная часть внешнеторговых связей Тувы и других регионов Сибири с Монголией. Многосторонний статус погранперехода должен оживить пассажирские и грузовые перевозки на этом направлении, в перспективе создав на этом направлении еще один азиатский транспортный коридор.

источник: middleasiannews.com

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