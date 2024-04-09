В Госдуме разработали законопроект о полном запрете продажи вейпов в России

CentralAsia (CA) - Депутаты от фракций ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия - За правду» и «Новые люди» разработали законопроект о полном запрете розничной продажи в РФ никотиновых и безникотиновых вейпов. Об этом сообщает ТАСС.

«Запрещается розничная торговля никотином (в том числе полученным путем синтеза) или его производными, включая соли никотина, а также никотинсодержащей и безникотиновой жидкостями и устройствами для их доставки», - сказано в тексте законопроекта.

Как рассказал ТАСС один из разработчиков инициативы, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР), в настоящее время продолжается процесс сбора подписей под инициативой, а также идут консультации по поводу документа. По его словам, в скором времени законопроект будет внесен в Госдуму.

Авторы документа приводят данные, согласно которым число подростков, использующих вейпы, на начало 2023 года выросло в 10 раз по сравнению с 2011 годом. Как говорится в пояснительной записке, вейпинг пропагандируется как безопасная альтернатива обычным сигаретам, «однако он наносит непоправимый вред здоровью как самого курящего, так и окружающих его людей».

«Врачи даже выделяют особое заболевание - вейп-ассоциированное повреждение легких, напоминающее по симптомам и проявлениям пневмонию. У курящих электронные сигареты, как и у обычных курящих, также формируется никотиновая зависимость», - отмечают авторы законопроекта.

Они предлагают установить на федеральном уровне полный запрет на продажу вейпов.

«Хотя такой запрет приведет к потере доходов федерального бюджета, однако сохранение здоровья нации, особенно молодежи, значительно важнее для будущего нашей страны. Что касается возможности роста нелегального оборота вейпов, то он и сейчас довольно большой, его пресечение является задачей правоохранительных органов», - поясняют авторы.