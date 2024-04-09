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В Узбекистане перед Рамазан хайитом помилованы 426 человек

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане помилованы 426 лиц, отбывающих наказания за совершение преступлений. Соответствующий указ подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Указ приурочен к празднованию Рамазан хайита.

Из числа помилованных 135 лиц полностью освобождены от отбывания основного наказания, 200 лиц освобождены от отбывания наказания условно-досрочно, назначенное в отношении 26 лиц наказание заменено более мягким. Кроме того, сокращены сроки наказания в виде лишения свободы, назначенные в отношении 65 лиц.

Среди помилованных – 11 граждан иностранных государств, 50 женщин, 13 мужчин старше 60 лет, 157 лиц в возрасте до 30 лет (из них 3 несовершеннолетних), а также 5 лиц, участвовавших в деятельности запрещенных организаций.

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