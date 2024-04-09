МФК представила технико-экономическое обоснование экопромышленного парка Эмээлт

CentralAsia (MNG) - Международная финансовая корпорация (МФК) завершила и представила властям города Улан-Батора технико-экономическое обоснование «Эко-индустриального парка Эмээлт» 5 апреля 2024 года.
По завершении технико-экономического обоснования соглашение о льготном кредите Всемирного банка на реализацию проекта «Проект повышения конкурентоспособности города Улан-Батора и поддержки восстановления» будет обсуждено правительством Монголии и представлено Великому Государственному Хуралу Монголии. После одобрения кредитного соглашения будут организованы соответствующие закупки на 2024 год, а развитие инфраструктуры планируется начать в 2025 году.
В результате создания «Эко-индустриального парка Эмээлт» ожидаются следующие положительные резуэльтаты:
- Будет создано 5600 постоянных новых рабочих мест. Кроме того, парк будет развиваться как особая экономическая зона в городе-спутнике Аргалант—Эмээлт.
- Это придаст импульс развитию малого и среднего бизнеса и установлению связей между местным бизнесом и заводами в индустриальном парке.
- Будет улучшено качество обработки кожи, сокращены отходы сырья, увеличен экспорт кожи.
- Загрязненная почва бассейна реки Туул будет реабилитирована после переноса в «Эко-индустриального парка Эмээлт» кожевенных и шерстяных заводов, которые сейчас работают на территории столичного района Хан-Уул. Территория, на которой расположены заводы, будет превращена в благоустроенное место с зелеными насаждениями, где можно будет оказывать комплексные социальные услуги, сообщили в отделе по связям со СМИ Администрации губернатора столицы.
источник: middleasiannews.com