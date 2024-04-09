В Монголии завершилась олимпиада по русскому языку среди школьников

CentralAsia (MNG) - 3-5 апреля 2024 года в столице Монголии состоялся заключительный тур XXVII государственной олимпиады школьников по русскому языку.
В состязании приняли участие 108 учащихся — знатоков русского языка, ставших ранее победителями региональных этапов олимпиады, которые состоялись в 21 аймаке и 9 дистриктах столицы Монголии.
Заключительный тур олимпиады обьединил участников из Центрального, Увс, Баян-Улгий, Орхон, Дорнод и Булган аймаков.
Семь победителей, занявших первые места в олимпиаде, получили в подарок книги от Русского дома в Улан-Баторе и главный приз- сертификат Представительства Россотрудничества в Монголии, дающий им преимущественное право получения квоты для обучения на безвозмездной основе в одном из ведущих университетов Российской Федерации в 2025/ 2026 учебном году.
Вот, кому достались заветные квоты:
1. Лхамчинжав Мишээл
2. Жаргалсайхан Эрдэнэчимэг
3. Чакержам Мариям
4. Нямбаатар Маргад
5. Нарангэрэл Зоргол
6. Жавзмаа Саруулзаяа
7. Ибилгабас Гайша.
Одновременно с государственной олимпиадой школьников проходил и XXYII государственный конкурс на лучшего учителя-русиста Монголии 2024 года. В конкурсе участвовали 42 учителя. Лучшими учителями оказались: учительница из аймака Сэлэнгэ Ваанчиг Оюун и учительница из Улан-Батора Пурэвдорж Батцэцэг.
Серебряной медали удостоены 4 учителя:
1. Рымхан Алмагул из аймака Баян-Ульгий
2. Буядаа Алтанхуяг из Улан-Батора
3. Чулуунжав Баасанжаргал из Центрального аймака
4. Дэндэв Уянгацог из аймака Увс
Бронзовой медали удостоены 4 учителя:
1. Гомборагчаа Отгонжаргал из аймака Орхон
2. Батсогоо Долгорсурэн из аймака Говьсумбэр
3. Алтангэрэл Ариунаа из аймака Сухэ-Батора
4. Наранцэцэг Одгэрэл из Улан-Батора
источник: asiarussia