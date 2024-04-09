В Монголии завершилась олимпиада по русскому языку среди школьников

CentralAsia (MNG) - 3-5 апреля 2024 года в столице Монголии состоялся заключительный тур XXVII государственной олимпиады школьников по русскому языку.

В состязании приняли участие 108 учащихся — знатоков русского языка, ставших ранее победителями региональных этапов олимпиады, которые состоялись в 21 аймаке и 9 дистриктах столицы Монголии.

Заключительный тур олимпиады обьединил участников из Центрального, Увс, Баян-Улгий, Орхон, Дорнод и Булган аймаков.

Семь победителей, занявших первые места в олимпиаде, получили в подарок книги от Русского дома в Улан-Баторе и главный приз- сертификат Представительства Россотрудничества в Монголии, дающий им преимущественное право получения квоты для обучения на безвозмездной основе в одном из ведущих университетов Российской Федерации в 2025/ 2026 учебном году.

Вот, кому достались заветные квоты:

1. Лхамчинжав Мишээл

2. Жаргалсайхан Эрдэнэчимэг

3. Чакержам Мариям

4. Нямбаатар Маргад

5. Нарангэрэл Зоргол

6. Жавзмаа Саруулзаяа

7. Ибилгабас Гайша.

Одновременно с государственной олимпиадой школьников проходил и XXYII государственный конкурс на лучшего учителя-русиста Монголии 2024 года. В конкурсе участвовали 42 учителя. Лучшими учителями оказались: учительница из аймака Сэлэнгэ Ваанчиг Оюун и учительница из Улан-Батора Пурэвдорж Батцэцэг.

Серебряной медали удостоены 4 учителя:

1. Рымхан Алмагул из аймака Баян-Ульгий

2. Буядаа Алтанхуяг из Улан-Батора

3. Чулуунжав Баасанжаргал из Центрального аймака

4. Дэндэв Уянгацог из аймака Увс

Бронзовой медали удостоены 4 учителя:

1. Гомборагчаа Отгонжаргал из аймака Орхон

2. Батсогоо Долгорсурэн из аймака Говьсумбэр

3. Алтангэрэл Ариунаа из аймака Сухэ-Батора

4. Наранцэцэг Одгэрэл из Улан-Батора

источник: asiarussia

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