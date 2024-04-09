Россия сняла госпошлины для Монголии

CentralAsia (MNG) - Это стало результатом шестимесячных переговоров между двумя странами, о чем сообщил вице-премьер, министр экономики и развития Монголии Чимэдийн Хурэлбаатар в выступлении на сессии Великого Государственного Хурала Монголии.

Временное соглашение о беспошлинной торговле ЕАЭС и Монголии, находящееся в стадии проработки, охватывает три группы товаров. Позиция «мяса и мясной продукции» позволит монгольским производителям существенно нарастить экспорт говядины, баранины, конины и других видов мяса на российский рынок.

Из монгольской кожи будут шить больше обуви, сумок, перчаток, ремней и других товаров для продажи в России. Монгольские предприниматели смогут также увеличить промышленное производство изделий из шерсти и кашемира: теплая и комфортная одежда будет широко представлена на российском рынке, особенно в климатически суровых зонах.

Соглашение откроет также новые горизонты производственной кооперации стран ЕАЭС и Монголии в сфере легкой промышленности.

В 2023 году экспорт Монголии в Россию вырос на 7% благодаря увеличению поставок мяса. Тем не менее, пока высокий дисбаланс в торговле Монголии со странами ЕАЭС сохраняется.

Новое соглашение о беспошлинной торговле позволит диверсифицировать монгольский экспорт и значительно увеличить его объемы. По оценке Торгпредства России, Монголия имеет возможность в ближайшие 3 года в 2-3 раза нарастить свой экспорт, при условии подписания соглашения с ЕАЭС в текущем году.

По мнению вице-премьера Монголии, сближение Монголии с рынком ЕАЭС придаст новый импульс к развитию свободных экономических зон на границах Монголии с Россией и Китаем. По мере реализации торгового соглашения с ЕАЭС планируется возродить СЭЗ, которые до сих пор не функционировали в полной мере. В обозримой перспективе Свободная зона «Алтанбулаг» на границе с Бурятией и свободная зона «Цаганнур» на границе с российским Алтаем должны стать центрами международной торговли и логистики. Это позволит Монголии играть более активную роль в транзитных грузоперевозках между Китаем и Россией по Азиатским магистралям АН-3 и АН-4.

источник: asiarussia

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