Россия попросила у Казахстана 100 тысяч тонн бензина про запас, - Рейтер

CentralAsia (KZ) - Россия обратилась к Казахстану с просьбой быть готовым поставить ей 100 000 тонн бензина в случае дефицита, который может возникнуть из-за атак украинских беспилотников и перебоев в поставках. Об этом пишет Рейтер.

Один из источников сообщил, что сделка по использованию резервов для России уже согласована.

Шынгыс Ильясов, советник министра энергетики Казахстана, заявил, что министерство энергетики не получало такого запроса от своего российского коллеги.

Министерство энергетики России не ответило на запрос о комментариях.

Соседняя Белоруссия уже согласилась помочь России поставками бензина.

По состоянию на конец марта атаки дронов вывели из строя около 14% российских мощностей по первичной нефтепереработке. Пока власти заявляют, что ситуация на внутреннем топливном рынке стабильна и запасы достаточно велики.

Россия обычно является нетто-экспортером топлива и поставщиком на международные рынки, но сбои в работе нефтеперерабатывающих заводов вынудили ее нефтяные компании импортировать топливо.

Источники сообщили, что Москва попросила Казахстан создать аварийный резерв в размере 100 000 тонн бензина, готового к поставке в Россию.

Москва ввела запрет на экспорт бензина сроком на шесть месяцев с 1 марта, чтобы предотвратить острую нехватку топлива, хотя он не распространяется на возглавляемый Москвой Евразийский экономический союз, включая Казахстан, а также на некоторые страны, такие как Монголия, с которыми у нее есть контакты.

Однако трейдеры заявили, что запрет может быть расширен, если ситуация в России ухудшится.

На прошлой неделе Орский нефтеперерабатывающий завод на Урале остановил производство из-за масштабных наводнений, которые также затронули Казахстан.

Казахстан, крупнейшая в мире страна, не имеющая выхода к морю, также ограничил экспорт топлива до конца года, за исключением гуманитарных целей.

По данным источников, запасы бензина Аи-92 в Казахстане на 5 апреля составляли 307,7 тысячи тонн, запасы бензина Аи-95 - 58 тысяч тонн. Запасы дизельного топлива составили 435 300 тонн, а запасы авиакеросина - 101 000 тонн.

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