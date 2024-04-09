Что вы знаете о птицах Монголии?

CentralAsia (MNG) - Современные, но очень редкие томные книги Birds of Mongolia орнитолога и профессора Гомбобаатара Сундэва.

Birds of Mongolia («Птицы Монголии») — незаменимый путеводитель для орнитологов, искателей приключений и всех, кто интересуется этой центральноазиатской страной.

Монголия расположена в самом сердце Азии, соединяя обширные сибирские тайги на севере и самые холодные пустыни мира на юге. Она включает в себя великие горные хребты, обширные степи и пустыни, а также нетронутые реки и озера. В большой и малонаселенной Монголии обитает богатая орнитофауна, включающая множество редких во всем мире и местных видов.

Первый в мире путеводитель по птицам Монголии.

Охватывает 503 вида, включая всех местных жителей, мигрантов и бродяг.

113 превосходных пластинок с изображением всех видов и множества различных оперений и рас.

Авторитетный текст охватывает идентификационные признаки, а также голос, среду обитания и поведение.

и статус

Точные карты для каждого вида

Книга продается на Amazon

источник: middleasiannews.com

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