Что вы знаете о птицах Монголии?
CentralAsia (MNG) - Современные, но очень редкие томные книги Birds of Mongolia орнитолога и профессора Гомбобаатара Сундэва.
Birds of Mongolia («Птицы Монголии») — незаменимый путеводитель для орнитологов, искателей приключений и всех, кто интересуется этой центральноазиатской страной.
Монголия расположена в самом сердце Азии, соединяя обширные сибирские тайги на севере и самые холодные пустыни мира на юге. Она включает в себя великие горные хребты, обширные степи и пустыни, а также нетронутые реки и озера. В большой и малонаселенной Монголии обитает богатая орнитофауна, включающая множество редких во всем мире и местных видов.
- Первый в мире путеводитель по птицам Монголии.
- Охватывает 503 вида, включая всех местных жителей, мигрантов и бродяг.
- 113 превосходных пластинок с изображением всех видов и множества различных оперений и рас.
- Авторитетный текст охватывает идентификационные признаки, а также голос, среду обитания и поведение.
- и статус
- Точные карты для каждого вида
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источник: middleasiannews.com
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