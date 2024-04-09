У берегов Индонезии произошло 2 землетрясения магнитудами 4,9 и 6
- Казахстан, происшествия
- 11:51, 09 апреля 2024
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CentralAsia (KZ) - У берегов Индонезии 9 апреля в 07:02 по местному времени произошло землетрясение магнитудой 6. Об этом сообщает Национальная геологическая служба США (USGS).
По данным сейсмологов, очаг землетрясения располагался в 35 километрах к юго-востоку от индонезийского города Рансики на глубине 9,1 километра.
В 12:14 по местному времени вновь зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9 на глубине 10 км. Очаг землетрясения располагался в 42 км к юго-востоку от города Рансики.
На данный момент информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
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