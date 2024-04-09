На Земле сегодня будет ощущаться магнитная буря

CentralAsia (KZ) - 9 апреля на Земле будет ощущаться магнитная буря желтого уровня, то есть уровнем мощности К-индекса 4. Такой прогноз опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

По прогнозам, ее влияние на здоровье людей может ослабеть 10 апреля. Тогда ожидается снижение солнечной активности до К-индекса 3 (зеленый уровень), что означает минимальное геомагнитное волнение.

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