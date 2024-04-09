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В Казахстане кыргызский фильм собрал более одного миллиарда тенге за две недели в прокате
Предыстория: Кыргызский фильм «Бейиш эненин таманында» выходит в широкий прокат по России

CentralAsia (KZ) -  Кинокартина кыргызского режиссёра Руслана Акуна «Бейиш. Эненин таманында» («Рай под ногами матери») вышла в казахстанский прокат 21 марта 2024 года. Фильм собрал более одного миллиарда тенге за две недели в прокате. Об этом пишет Форбс Казахстан.

Фильм рассказывает удивительную историю 35-летнего Адиля, особого человека, умственное развитие которого осталось на уровне 8-летнего ребенка. Адил живет в небольшом селе со своей 75-летней матерью, Райхан апа. Райхан апа всегда говорит Адилю, что его Всевышний любит по особому, и потому он попадет прямиком в Рай. Но Адил не хочет в Рай без своей мамы. Однажды он узнает от другого 8-летнего мальчика, что если отвезти маму пешком до священного города Мекки на Хадж, то мама может попасть в Рай.

Сюжетная линия охватывает Кыргызстан, Узбекистан, Турцию, Египет, Мекку и Казахстан

Авторами сценария выступили режиссер фильма Руслан Акун и актер Эмиль Эсеналиев, сыгравший главную роль. В съемках фильма приняли участие Анаракүл Назаркулова, Болот Тентимышов, Ерболат Алкожа, Дулыга Акмолда.

В скором времени фильм переведут на узбекский, русский и арабские языки, расширив таким образом географию кинопроката. В России фильм выйдет в прокат 11 апреля (прокатчик «AVK'PRO»).

Кинопрокат фильма на территории Казахстана вела дистрибуционная компания Asanafilm. Фильм стал первым для Asanafilm масштабным проектом в рамках СНГ.

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