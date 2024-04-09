Германии грозит дело о геноциде из-за продажи оружия Израилю

Хан-Юнис 8 апреля после вывода израильской армии

CentralAsia (CA) - Никарагуа обратилась в высший суд ООН с просьбой остановить продажу оружия германского производства Израилю. Дело может стать юридическим прецедентом. Об этом пишет Би-Би-Си.

Берлин обвиняют в том, что, отправляя военную технику в Израиль и прекратив финансирование агентства ООН по оказанию помощи, он якобы нарушает конвенции ООН о предотвращении геноцида.

В 2023 году около 30% закупок военного оборудования для Израиля на общую сумму 300 млн евро пришлось на Германию. Это в 10 раз больше, чем годом ранее.

Германия отвергает выдвинутые против нее обвинения и во вторник представит доводы в свою защиту в Международном суде ООН.

Обвинения основываются на отдельном деле, возбужденном по инициативе ЮАР, которая обратилась в Международный суд ООН с просьбой рассмотреть вопрос о том, совершает ли Израиль геноцид против палестинцев в секторе Газа. Тогда судьи в Гааге обязали Израиль принять «все возможные меры», чтобы избежать актов геноцида. Суд также обязал ХАМАС немедленно освободить всех заложников, захваченных в Израиле во время кровопролитного нападения 7 октября.

По данным министерства здравоохранения Газы, в результате израильской агрессии в анклаве погибло более 33 тысяч палестинцев, большинство из которых — мирные жители. По словам правозащитников, Газа также находится на грани голода: согласно данным Oxfam, 300 тысяч человек с января в среднем потребляют 245 калорий в день — примерно десятую часть нормы.

Никарагуа заявляет, что продажа Германией оружия Иерусалиму делает ее соучастницей предполагаемых военных преступлений Израиля.

Согласно документам, поданным в Международный суд ООН, Никарагуа настаивает, чтобы высшая судебная инстанция ООН обязала Берлин прекратить продажу оружия и возобновить финансирование БАПОР, одной из немногих международных организаций, все еще работающих в Газе.

В документе говорится, что в отсутствие таких мер «Германия способствует совершению геноцида и не выполняет своего обязательства делать все возможное для предотвращения геноцида».

Выступая на открытии судебного заседания, представляющий Никарагуа адвокат Ален Пелле заявил, что Германии необходимо срочно приостановить дальнейшие поставки.

«Германия полностью осознавала и осознает риск, который несет оружие, которое она поставляла и продолжает передавать Израилю», — сказал он судьям.

Берлин отверг все обвинения, но о своей стратегии на предстоящих слушаниях не сообщает.

«Мы принимаем к сведению иск Никарагуа и отвергаем обвинения как необоснованные», — заявил пресс-секретарь правительства Вольфганг Бюхнер.

Канцлер Германии Олаф Шольц активно поддерживает право Израиля на самооборону. Однако в последнее время давление на него в связи с продолжающимися поставками вооружений растет.

В частности, накануне группа государственных служащих обратилась к канцлеру с письмом, в котором призвала правительство «немедленно прекратить поставки оружия израильскому правительству».

«Израиль совершает преступления в Газе, которые явно противоречат международному праву и, следовательно, Конституции, которой мы обязаны следовать как федеральные и государственные служащие», — говорится в заявлении.