В Таджикистане произошло землетрясение силой 4 балла

CentralAsia (KZ) - На территории Таджикистана недалеко от границы с Кыргызстаном 9 апреля в 14:12 произошло землетрясение силой 4 балла в эпицентре. Об этом сообщил институт сейсмологии НАН Кыргызстана.

Очаг землетрясения располагается в 43 км к юго-западу от села Карамык, в 120 км к юго-востоку от города Баткен.

В населенных пунктах Кыргызстана толчки от землетрясения не ощущались.

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