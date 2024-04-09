В Таджикистане произошло землетрясение силой 4 балла
- Казахстан, происшествия
- 16:25, 09 апреля 2024
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CentralAsia (KZ) - На территории Таджикистана недалеко от границы с Кыргызстаном 9 апреля в 14:12 произошло землетрясение силой 4 балла в эпицентре. Об этом сообщил институт сейсмологии НАН Кыргызстана.
Очаг землетрясения располагается в 43 км к юго-западу от села Карамык, в 120 км к юго-востоку от города Баткен.
В населенных пунктах Кыргызстана толчки от землетрясения не ощущались.
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