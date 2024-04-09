В Нукусе состоялась встреча рабочих групп узбекско-туркменской демаркационной комиссии
- Узбекистан, политика
- 16:55, 09 апреля 2024
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CentralAsia (UZ) - В Нукусе 1-7 апреля состоялась очередная встреча рабочих групп совместной узбекско-туркменской демаркационной комиссии. Об этом сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.
В ходе встречи продолжена работа по демаркации узбекско-туркменской государственной границы, в том числе обсужден вопрос подготовки к совместному заседанию межправительственной комиссии по демаркации государственной границы между Узбекистаном и Туркменистаном.
По итогам мероприятия подписан соответствующий протокол.
Следующая встреча состоится на территории Туркменистана.
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