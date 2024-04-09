В Нукусе состоялась встреча рабочих групп узбекско-туркменской демаркационной комиссии

CentralAsia (UZ) - В Нукусе 1-7 апреля состоялась очередная встреча рабочих групп совместной узбекско-туркменской демаркационной комиссии. Об этом сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

В ходе встречи продолжена работа по демаркации узбекско-туркменской государственной границы, в том числе обсужден вопрос подготовки к совместному заседанию межправительственной комиссии по демаркации государственной границы между Узбекистаном и Туркменистаном.

По итогам мероприятия подписан соответствующий протокол.

Следующая встреча состоится на территории Туркменистана.