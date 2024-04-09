экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Нукусе состоялась встреча рабочих групп узбекско-туркменской демаркационной комиссии

CentralAsia (UZ) -  В Нукусе 1-7 апреля состоялась очередная встреча рабочих групп совместной узбекско-туркменской демаркационной комиссии. Об этом сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

В ходе встречи продолжена работа по демаркации узбекско-туркменской государственной границы, в том числе обсужден вопрос подготовки к совместному заседанию межправительственной комиссии по демаркации государственной границы между Узбекистаном и Туркменистаном.

По итогам мероприятия подписан соответствующий протокол.

Следующая встреча состоится на территории Туркменистана.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com