Детская смертность первых лет жизни в Монголии снизилась более чем на 75%

CentralAsia (MNG) - Смертность среди детей в мире достигла рекордно низкого уровня, — ООН.

Младенческая смертность — один из основных показателей, характеризующих качество системы здравоохранения. В эту статистику попадают дети, умершие до года. Как правило, причинами смерти являются врожденные аномалии развития (пороки системы кровообращения и т. д.), преждевременные роды и внутриутробная гипоксия.

Число детей, умерших в возрасте до 5 лет во всем мире, достигло рекордно низкого уровня в 2022 году, сообщило агентство AFP со ссылкой на доклад ООН.

Впервые этот показатель оказался меньше 5 миллионов.

Информагентство сообщило, что, по оценкам ООН, в 2022 году 4,9 миллиона детей умерли до достижения пятилетнего возраста, что на 51% меньше, чем в 2000 году и на 62% меньше, чем в 1990 году.

В докладе, подготовленном ЮНИСЕФ совместно с ВОЗ и Всемирным Банком, говорится, что прогресс особенно заметен в таких развивающихся странах, как Монголия, где смертность среди детей в первые годы жизни снизилась более чем на 75% с 2000 года.

источник: middleasiannews.com

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