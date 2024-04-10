Монголия ждет 23,2 миллиона новорожденных животных

CentralAsia (MNG) - В Монголии 77,5% самок принесут приплод в этом году. При этом из 23,2 млн молодняка 81,0 тыс. голов придется на верблюдов, поголовье лошадей увеличится на — 1,3 млн, КРС — на 1,6 млн, ожидается увеличение поголовья овец на 11,3 млн голов, а также появление на свет 8,7 млн козлят.

В настоящее время по всей стране насчитывается 3,6 миллиона новорожденных животных.

Отметим, из-за дзуда Монголия на сегодняшний день потеряла почти 7 миллионов голов.

По состоянию на 5 апреля 2024 года из 23,2 млн самок поголовья 15,7% уже родили, увеличив поголовье скота в стране на 3,6 млн голов.

По аймакам отел продолжается: 29,1% в Западном регионе, 0,7% в Восточном, 11,7% в Центральном и 19,3% в Горном. По всей стране на свет появились 3,6 млн новорожденных животных, темп прироста составляет 93,4%.

источник: middleasiannews.com

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