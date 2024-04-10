Проф. игрок Geoguessr перепутал Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси, с Улан-Батором. ВИДЕО

CentralAsia (MNG) - Вас когда-нибудь обижало, когда кто-то говорил, что вы похожи на знаменитость, потому что вам казалось, что это сравнение не очень лестно?

Представьте, что вы находитесь в американском городе в одном из самых состоятельных и богатых штатов страны, и кто-то в другой стране догадается, что вы находитесь где-то в Монголии.

Именно это произошло на Geoguessr, платформе, на которой людям показывают изображение локации и они должны угадать, где она находится. (GeoGuessr — это географическая игра, которая отправит вас в путешествие по всему миру и проверит вашу способность узнавать свое окружение).

В данном случае на фотографии был Атлантик-Сити, и мужчина угадал Улан-Батор, столицу Монголии.

«Значит, это худшее предположение; Я только что принял Улан-Батор за Атлантик-Сити», — сказал он. «Это действительно смешно и в каком-то смысле стыдно для Атлантик-Сити. Я думал, это центр Улан-Батора».

источник: middleasiannews.com

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