Годовая инфляция в Монголии в марте 2024 года осталась на уровне 7%

CentralAsia (MNG) - По итогам марта 2024 года годовая инфляция в Монголии осталась на том же уровне, что и в феврале, составив 7%. Об этом во вторник заявил Национальный статистический комитет страны.

На данный показатель напрямую повлиял рост цен на продовольственные товары, безалкогольные напитки и минеральную воду на 40,2%, говорится в официальном сообщении.

Согласно данным Центрального банка /ЦБ/ Монголии, в феврале 2024 года годовая инфляция в Монголии составляла 7%. При этом в столице Улан-Баторе, где проживает более половины 3,5-миллионного населения страны, этот показатель достиг 7,2%.

Ожидается, что ВВП Монголии в 2024 году вырастет на 7%. Эксперты Всемирного банк /ВБ/ отмечают, что экономический рост в Монголии будет в основном зависеть от увеличения производства в горнодобывающем секторе, восстановления частного потребления и бюджетной экспансии.

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