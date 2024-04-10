В Улан-Баторе закрыли часть АЗС после взрыва газовоза, повлекшего гибель людей

CentralAsia (MNG) - Проверка автозаправочных станций в монгольской столице после январского взрыва грузовика с 60 тоннами газа выявила несколько нарушений, из-за которых закрыли 10 АЗС компании «Дашваанжил». Об этом сообщила государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям страны.

ООО «Дашваанжил» импортирует газ из России и поставляет его потребителям.

«Рабочая группа из представителей 17 государственных организаций проинспектировала все АЗС в Улан-Баторе после январского взрыва газовоза и гибели семи человек. Пока 10 из 28 АЗС, работающих без разрешения, закрыты, передано требование о прекращении работы 18 станций», — привела данные комиссия.

По ее информации, совместная рабочая группа экспертов продолжает расследование причин взрыва ночью 24 января, когда грузовик с 60 тоннами газа столкнулся с легковой машиной. На месте погибли три спасателя пожарной бригады. Огонь перекинулся на соседние жилые дома, откуда в больницы были доставлены пять человек с ожогами 80-90% тела. По состоянию на 5 апреля четверо из них умерли.

По ее сведениям, наиболее частым и грубым нарушением было расположение АЗС в опасной близости от жилых домов, детсадов и школ. Из 2 967 нарушений при строительстве АЗС и нефтебаз, 834 устранены на месте. Наложен штраф в размере 14,6 млн тугриков (около $4 400).

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