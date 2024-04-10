Открыты прямые авиарейсы из Улан-Батора в Красноярск

CentralAsia (MNG) - Запущены прямые авиарейсы из Улан-Батора в Красноярск. Открыта предпродажа билетов на летние рейсы, сообщает «КрасАвиа».
Долететь из Красноярска до Улан-Батора без пересадок можно за 3,5 часа. Расписание будет действовать до 26 октября 2024 года. Цены варьируются от 13 тысяч рублей за билет в одну сторону.
Россияне могут пользоваться этим маршрутом для путешествий в страны Азии. Более гибкой становится возможность стыковок в Сеул и Пусан (Южная Корея) и на другие направления из столицы Монголии.
С 29 мая по 20 июня
по четвергам и воскресеньям туда и обратно
Из Красноярска: вылет в 05:30, прилёт в 09:55.
Из Улан-Батора: вылет в 12:20, прилёт в 14:45.
С 22 июня по 31 августа
туда — по средам и субботам, обратно — по четвергам и воскресеньям
Из Красноярска: вылет в 23:55, прилёт в 04:20.
Из Улан-Батора: вылет в 05:40, прилёт в 08:10.
источник: asiarussia