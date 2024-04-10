Гибель 68 детей из-за сиропа от кашля «Док-1 Макс» в Узбекистане: Фигуранты дела подали апелляцию

CentralAsia (UZ) - Главные фигуранты дела о сиропе «Док-1 Макс», от которого в Узбекистане скончались 68 детей, хотят обжаловать приговор суда, передает Podrobno.uz.

Судебная коллегия начала рассмотрение апелляции 5 апреля. Суд продолжит свою работу 15 апреля.

Апелляцию подали семь осужденных:

- Сингх Рагвендра Пратар, возглавлявший компанию-импортера сиропа Quramax Medikal (осужден на 20 лет лишения свободы);

- бывший глава Агентства по развитию фармацевтической отрасли Сардор Кариев (18 лет лишения свободы);

- заместители экс-главы Фармагентства Амирхон Азимов и Нодирбек Мусаев (16 лет лишения свободы);

- экс-заместитель начальника регистрационного отдела Центра экспертизы и стандартизации лекарств, изделий медназначения и медтехники Шоюсуф Шодманов (16,6 лет лишения свободы);

- Шерзод Абдуганиев и Исломбек Мирзаёкубов, работавшие в научном центре (два года ограничения свободы).

26 февраля Ташкентский городской суд по уголовным делам вынес приговор фигурантам дела о сиропе «Док-1 Макс». Всего приговорены к различным срокам 23 человека.