В Узбекистане прогнозируются селе-паводковые явления из-за дождей

- Узбекистан, погода
- 11:30, 10 апреля 2024
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CentralAsia (UZ) - 12-15 апреля по территории Узбекистана местами пройдут дожди, возможны сильные. В отдельных районах возможно усиление ветра до 15-20 м/с, сообщает Узгидромет.
В связи с ожидаемыми сильными дождями 12-15 апреля по предгорным и горным районам республики возможны селе-паводковые явления:
- Кашкадарьинской области: по Яккабагскому, Дехканабадскому, Чиракчинскому, Китабскому, Шахрисябзкому, Камашинскому, Гузарскому районам;
- Сурхандарьинской области: по Сарыасийскому, Узунскому, Алтынсайскому, Денаускому, Байсунскому, Шерабадскому, Шурчинскому, Кумкурганскому, Музрабатскому районам;
- Самаркандской области: по Ургутскому, Самаркандскому, Булунгурскому, Нурабадскому, Кошрабадскому, Каттагурганскому, Пайарыкскому, Джамбайскому, Иштыханскому районам;
- Навоийской области: по Хатырчинскому, Навбахорскому, Нуратинскому, Канимехскому, Карманинскому районам;
- Джизакской области: по Зааминскому, Бахмальскому, Галляаральскому, Шараф-Рашидовскому, Фаришскому, Янгиабадскому районам;
- Ташкентской области: по Ахангаранскому, Бостанлыкскому, Паркентскому, Пскентскому, Уртачирчикскому, Юкоричирчикскому районам и городам Ангрен, Алмалык;
- Наманганской области: по Папскому, Касансайскому, Чартакскому, Чустскому, Наманганскому, Янгикурганскому районам;
- Ферганской области: по Сохскому, Шахимарданскому, Ферганскому, Бешарыкскому районам;
- Андижанской области: по Андижанскому, Асакинскому, Джалакудукскому, Кургантепинскому, Пахтаабадскому, Избасканскому, Хожаабадскому, Мархаматскому районам и городу Ханабад.