Мальчику из Таджикистана купили самое дорогое в мире лекарство

CentralAsia (TJ) - Zolgensma — самый дорогой препарат, занесенный в Книгу рекордов Гиннеса, способен вылечить очень редкий вид заболеваний. Неизлечимую болезнь можно полностью вылечить одной прививкой. Именно на такой препарат собрали деньги для ребенка из Таджикистана.

Как пишет vzglyad.uz, весной 2023 года двухлетнему мальчику Сулейману Рахимову поставили диагноз спинально-мышечная атрофия (СМА) второго типа. После этого все население Таджикистана, несколько фондов и люди из соседних стран пытались приобрести препарат на сумму около 2,1 миллиона долларов.

В результате всех усилий лекарство прибыло в страну 8 апреля.

Родители поделились радостной новостью в социальной сети и сообщили, что лекарство уже у них.

«Ожидание было долгим, трудным, но несмотря на все, мы дождались и сейчас можно выдохнуть и рыдать, рыдать от счастья, рыдать от того, что мы все вместе наконец-то дошли до победы! Трудно описать словами, что мы сейчас испытываем! Но мы безумно счастливы, рады и благодарны этому дню. Огромное спасибо Всем, кто помогал нам и поддерживали нас на протяжение всего времени… Спасибо каждому за подаренную возможность нашему ребенку, пусть Всевышний будет доволен вами», - написала мама мальчика.

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