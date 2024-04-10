Hunnu Air открывает рейсы Улан-Батор—Чанша

CentralAsia (MNG) - Улан-Батор будет связан с 10-миллионным китайским городом Чанша новым воздушным маршрутом.

Во вторник был запущен новый международный воздушный маршрут, связывающий Чаншу, столицу провинции Хунань в центральном Китае, и Улан-Батор, столицу Монголии.

Чанша (长沙) — городской округ в провинции Хунань КНР, административный центр провинции. Расположен на реке Сянцзян. Входит в исторический «Золотой Треугольник Чанчжутань» (в имени объединены названия городских округов Чанша, Чжучжоу, Сянтань).

Это первый регулярный прямой рейс из Чанши в Монголию. Он курсирует раз в неделю на самолете E190 монгольской авиакомпании Hunnu Air.

Рейс отправляется из Улан-Батора в 21:40. (по пекинскому времени) каждую субботу и прибывает в Чаншу в 1:00 ночи в воскресенье. Рейс отправляется из Чанши в 1:55 утра в воскресенье и прибывает в Улан-Батор в 5:30 утра того же дня.

Этот воздушный маршрут также является первым прямым воздушным маршрутом, соединяющим центральный Китай и Монголию, что откроет для Хунани новые возможности для участия в сотрудничестве в рамках проекта «Пояс и путь», сообщили в аэропорту Хунани.

источник: middleasiannews.com

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