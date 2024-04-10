«Вода все еще прибывает». Фоторепортаж из подтопленного города Казахстана

Фото: Massaget.kz/Нуржан Рысбеков

CentralAsia (KZ) - В 10 регионах Казахстана из-за паводков и наводнений было объявлено чрезвычайное положение.

Корреспондент Massaget.kz побывал в Атырауской области и своими глазами увидел ситуацию. Фото сделано Нуржаном Рысбековым в городе Кульсары, который пострадал больше всего.

Кульсара — административный центр Жылыойского района Атырауской области. Один из крупных в области центров нефтяного промысла. Город расположен в 91 км от реки Эмба. Население составляет 66 тыс. человек.

Прорыв Орынборской плотины и предсказание о том, что «уровень воды в Жайкыке может подняться», заставили власти и массы подготовиться к катастрофе. В городе работают 120 команд. По обеим сторонам луга строятся плотины.

Ситуация в городе Кульсары очень сложная. Около 31 тысячи человек переехали из города в другие регионы. Четыре из 14 эвакуационных пунктов находятся под водой.

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«Все наши дома были затоплены. Вода все еще идет. Благодаря энергии местных жителей часть города удалось спасти. Уровень воды был бы еще выше. Они нам очень помогли. Работают уже 5 дней. Благодаря им мы можем увидеть наш дом хотя бы частично», - рассказал Болат Толеуишов, житель города.

Судя по ответам местных чиновников, 33 процента города затоплено, а 33 процента находятся в опасной зоне. Под водой находятся 2860 объектов. Вода, вышедшая из русла, окружает город.

Как сообщил начальник управления по чрезвычайным ситуациям Атырауского областного железнодорожного вокзала Жанторе Демешов, в настоящее время уровень воды снижается. Местами он достигает 20 сантиметров, местами - до 40 сантиметров.

«В городе проводятся аварийно-спасательные работы. Кроме того, откачку осуществляют 3 пожарные насосные станции. Идет строительство дамб и засыпка мешков с песком. В настоящее время мобилизуются дополнительные силы и техника из военного ведомства Министерства обороны РК», - рассказал он.

Силовые структуры оказывают большую помощь в спасении оставшейся части Кульсари.

Под водой остались и могилы возле города. Если вода высохнет, все отходы поднимутся на поверхность, и в результате может произойти экологическая катастрофа. Представители администрации рассказали, что в район из республики приехали специалисты Департамента санитарно-эпидемиологического контроля.

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