«Вода все еще прибывает». Фоторепортаж из подтопленного города Казахстана

- Казахстан, происшествия
- 12:57, 10 апреля 2024
- Просмотров: 3492
CentralAsia (KZ) - В 10 регионах Казахстана из-за паводков и наводнений было объявлено чрезвычайное положение.
Корреспондент Massaget.kz побывал в Атырауской области и своими глазами увидел ситуацию. Фото сделано Нуржаном Рысбековым в городе Кульсары, который пострадал больше всего.
- Кульсара — административный центр Жылыойского района Атырауской области. Один из крупных в области центров нефтяного промысла. Город расположен в 91 км от реки Эмба. Население составляет 66 тыс. человек.
Прорыв Орынборской плотины и предсказание о том, что «уровень воды в Жайкыке может подняться», заставили власти и массы подготовиться к катастрофе. В городе работают 120 команд. По обеим сторонам луга строятся плотины.
Ситуация в городе Кульсары очень сложная. Около 31 тысячи человек переехали из города в другие регионы. Четыре из 14 эвакуационных пунктов находятся под водой.
«Все наши дома были затоплены. Вода все еще идет. Благодаря энергии местных жителей часть города удалось спасти. Уровень воды был бы еще выше. Они нам очень помогли. Работают уже 5 дней. Благодаря им мы можем увидеть наш дом хотя бы частично», - рассказал Болат Толеуишов, житель города.
Судя по ответам местных чиновников, 33 процента города затоплено, а 33 процента находятся в опасной зоне. Под водой находятся 2860 объектов. Вода, вышедшая из русла, окружает город.
Как сообщил начальник управления по чрезвычайным ситуациям Атырауского областного железнодорожного вокзала Жанторе Демешов, в настоящее время уровень воды снижается. Местами он достигает 20 сантиметров, местами - до 40 сантиметров.
«В городе проводятся аварийно-спасательные работы. Кроме того, откачку осуществляют 3 пожарные насосные станции. Идет строительство дамб и засыпка мешков с песком. В настоящее время мобилизуются дополнительные силы и техника из военного ведомства Министерства обороны РК», - рассказал он.
Силовые структуры оказывают большую помощь в спасении оставшейся части Кульсари.
Под водой остались и могилы возле города. Если вода высохнет, все отходы поднимутся на поверхность, и в результате может произойти экологическая катастрофа. Представители администрации рассказали, что в район из республики приехали специалисты Департамента санитарно-эпидемиологического контроля.