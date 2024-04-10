В Казахстане из-за паводков на 14 дорогах республиканского значения ограничено движение

Фото: Massaget.kz/Нуржан Рысбеков

CentralAsia (KZ) - По состоянию на 10 апреля в связи с потеплением и резким таянием снега на автодорогах международного и республиканского значения были зафиксированы происшествия с талыми водами, выступающими через проезжую часть на 8 участках общей протяженностью 3655 метров в 4 областях (Акмола, Атырау, Костанай, СКО).

Как сообщает «КазАвтоЖол», ограничение движения распространяется на 14 автодорогах республиканского значения в 6 областях (Актобе, Акмола, Атырау, Костанай, Мангистау, СКО) на протяженности 626 километров.

Речь идет о следующих участках дорог:

Мукур—Кульсары, с 0 по 136 километр, от Мукура до Кульсары.

Булаево—Возвышенка—Молодогвардейское—Кирово—Киялы—Рощинское, с 201 по 228 километр, от Шагалы до Рощинского.

Костанай—Жаксы и Карабутак—Костанай, с 4 по 5 километр, от улицы Гашека до садового общества «Весна».

Жезказган—Петропавловск, с 553 по 595 километр, от Сургана до границы Северо-Казахстанской области.

Жезказган—Петропавловск, с 537 по 553 километр, от Бузулука до Сургана.

Костанай—Аулиеколь—Сурган, с 232 по 260 километр, от границы Костанайской области до Сургана.

Костанай—Аулиеколь—Сурган, с 218 по 232 километр, от Октябрьского до границы Акмолинской области.

Жезказган—Петропавловск, с 869 по 875 километр, от села Амангельдинское до Покровки.

Кандыагаш—Эмба—Шалкар—Иргиз, с 3 по 92 километр, от Кандыагаша до Эмбы.

Подъезд к селу Мариновка, с 0 по 9 километр.

Денисовка—Тавриченка—Аршалы—Комаровка, с 42 по 96 километр, от Приреченки до Комаровки.

Доссор—Кульсары—Бейнеу—Сайотес—Шетпе—Жетыбай—Актау, с 4 по 119 километр, от Доссора до Кульсары.

Доссор—Кульсары—Бейнеу—Сайотес—Шетпе—Жетыбай—Актау, с 210 по 220 километр, от границы Атырауской области до Боранкула.

Рощинское—Корнеевка—Волошинка, с 0 по 47 километр, от Рощинского до Корнеевки.

На данный момент на республиканских дорогах задействовано 365 единиц техники и 701 человек.

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