Президент Беларуси посетит Россию с рабочим визитом

Президент Беларуси Александр Лукашенко

CentralAsia (CA) - Президент Беларуси Александр Лукашенко 11-12 апреля посетит Россию с рабочим визитом.

Как сообщает Кремль, президента России Владимир Путин проведет с ним переговоры.

Планируется обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе реализацию решений заседания высшего государственного совета союзного государства, состоявшегося 29 января в Санкт-Петербурге.