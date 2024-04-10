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Президент Беларуси посетит Россию с рабочим визитом
Президент Беларуси Александр Лукашенко
Президент Беларуси Александр Лукашенко

CentralAsia (CA) -  Президент Беларуси Александр Лукашенко 11-12 апреля посетит Россию с рабочим визитом.

Как сообщает Кремль, президента России Владимир Путин проведет с ним переговоры.

Планируется обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе реализацию решений заседания высшего государственного совета союзного государства, состоявшегося 29 января в Санкт-Петербурге.

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