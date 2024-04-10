Президент Беларуси посетит Россию с рабочим визитом
- Азия и мир, политика
- 15:09, 10 апреля 2024
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Президент Беларуси Александр Лукашенко
CentralAsia (CA) - Президент Беларуси Александр Лукашенко 11-12 апреля посетит Россию с рабочим визитом.
Как сообщает Кремль, президента России Владимир Путин проведет с ним переговоры.
Планируется обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе реализацию решений заседания высшего государственного совета союзного государства, состоявшегося 29 января в Санкт-Петербурге.
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