Английский стал самым популярным языком в Монголии

CentralAsia (MNG) - Современный мир становится все более глобализированным, и английский язык приобретает все большую популярность. Он становится не только средством общения, но и ключом ко многим возможностям. Независимо от того, кем вы являетесь и чем занимаетесь, изучение английского языка дает значительные преимущества.

Офис губернатора аймака Сэлэнгэ инициировал трехмесячный проект под названием «IELTS Course for Selenge Aimag» («Курс IELTS для аймака Сэлэнгэ»).

Целью этого проекта является формирование у жителей, государственных служащих и молодежи аймака навыков, необходимых для получения высоких баллов на экзамене IELTS.

В конечном итоге проект предоставит участникам больше возможностей для продолжения обучения в международных университетах и дальнейшего повышения их профессиональных навыков.

Энхжин Пурэвсамбуу, посол и наставник Международной молодежной группы мира, будет тренером проекта. В настоящее время для заинтересованных лиц идет регистрация на проект, отборы состоятся 11 апреля 2024 года.

Г-жа Энхджин Пуревсамбуу, которая в настоящее время работает старшим преподавателем в Институте Дархана в Монголии, преподает английский язык и другие академические навыки студентам, приезжающим из самых сельских районов и самых отдаленных провинций Монголии. Окончив три университета в Монголии и Великобритании, она признала ценность влияния на сельских студентов, чтобы они по-новому взглянули на мир, и помогла им понять огромную ценность образования, чтобы иметь светлое будущее, поделившись своим личным опытом в Великобритании.

В 2023 году, в «Общий закон об образовании» были внесены поправки, определяющие английский как основной иностранный язык для изучения в Монголии.

Таким образом, с внесением изменений в «Общий закон об образовании» формируется правовая база для преподавания английского языка в общеобразовательных школах, начиная с начальной.

Английский является языком международного общения — он поможет вам найти приятелей и поддерживать связь с людьми со всех уголков мира. Многие монгольские компании требуют знания английского языка от своих сотрудников, поскольку это позволяет эффективно общаться с клиентами и коллегами из других стран.

Английский дает доступ к литературе, фильмам, музыке и искусству. Вы сможете лучше понимать и наслаждаться творчеством разных стран. Даже в музеях за границей обычно подписи экспонатов на языке страны, в которой музей расположен, и на английском для иностранцев.

Изучение английского развивает память, логическое мышление и творческие способности. Вы научитесь организовывать информацию и выражать свое мнение четко и убедительно.

Знание английского упростит вам путешествия — и это едва ли не главная причина, зачем нужно учить английский язык. Во-первых, на этом языке общаются люди во многих странах. Во-вторых, даже если на примитивном уровне, но английский знает весомый процент населения мира. Поэтому вы сможете найти общий язык с людьми практически в любом уголке планеты.

источник: middleasiannews.com

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