Монголия не может возобновить использование карт «Мир» из-за санкций

CentralAsia (MNG) - Новые американские санкции затронули оператора российских карт «Мир», ряд банков и депозитарий СПБ Биржи.

У кредитных организаций Монголии пока нет возможности обеспечить людям использование российских карт «Мир», поскольку существует риск попадания под санкции. Об этом уведомил глава Монголбанка Лхагвасурэн Бядран.

Он отметил, что возобновление оплаты товаров и услуг россиянами в Монголии с помощью карт «Мир» обсуждается давно.

С 5 апреля карты «Мир» перестали принимать в Кыргызстане. В связи с этим в России допустили прекращение обслуживания российских карт на территории Таджикистана и Белоруссии.

Накануне Агентство экономических новостей цитировало главу Минфина США Джанет Йеллен, которая предупредила банки мира о санкциях за содействие сделкам для армии РФ.

В последний раз этот вопрос обсуждался в октябре 2023 года на очередном заседании в Улан-Баторе межправительственной российско-монгольской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Также в феврале 2023 года на монголо-российском туристическом форуме глава департамента координации туристической политики Министерства окружающей среды и туризма Монголии Мөнх-Од Төгсгэрэл обещал, что российские карты платежной системы «Мир» в скором времени можно будет использовать для оплаты в стране. Но теперь ясно, что это обещание не будет выполнено.

источник: middleasiannews.com

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