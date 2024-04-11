Монголы за рубежом будут голосовать на очередных парламентских выборах досрочно

CentralAsia (MNG) - Досрочное голосование на парламентских выборах в Монголии для монгольских граждан, находящихся за границей, пройдет с 20 по 23 июня 2024 года. Об этом во вторник сообщила Центральная избирательная комиссия /ЦИК/ страны.

«Монгольские граждане, проживающие за рубежом, смогут принять участие в предстоящих парламентских выборах в Монголии путем голосования в соответствующих посольствах и консульствах 20, 21, 22 и 23 июня 2024 года. При этом избиратель должен прийти на избирательный участок в дипломатическом представительстве с удостоверением личности или национальным паспортом с 07:00 до 22:00 по местному времени», — говорится в официальном сообщении.

Ожидается, что парламентские выборы в Монголии пройдут 28 июня 2024 года. На нынешних парламентских выборах монголам предстоит выбрать 126 депутатов в высший законодательный орган страны. 78 депутатов будут избраны по мажоритарной избирательной системе, а оставшиеся 48 — по пропорциональной системе.

Последние парламентские выборы прошли в Монголии 24 июня 2020 года.

Выборы в парламент Монголии признаются состоявшимися и действительными только при 50-процентной явке избирателей. Монгольские граждане могут голосовать с 18-летнего возраста при условии проживания на территории Монголии. Баллотироваться могут граждане старше 25 лет.

источник: middleasiannews.com

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